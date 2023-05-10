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Aydın'da kaza üstüne kaza: 2 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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A.M. idaresindeki 38 VS 344 plakalı otomobil, Kuyucak-Denizli kara yolunda V.S. yönetimindeki 21 TK 748 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın ardından tır devrildi.

20 YN 440 plakalı tankerin sürücüsü kazaya yardım etmek için durdu. Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı 15 NK 939 plakalı kamyonet tankere çarptı. Kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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