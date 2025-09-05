Aydın'da kırmızı alarm: Şap hastalığı, yetkilileri harekete geçirdi

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin sağlık kontrolleri sırasında, ilçeye bağlı Çobanisa Mahallesi’ndeki bir işletmede şap hastalığı tespit edildi. Hayvanlar arasında hızla yayılma riski taşıyan hastalığın görülmesi üzerine, derhal kapsamlı tedbirler uygulanmaya başlandı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliği tamamen durduruldu

Hastalığın kontrol altına alınması ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi amacıyla, ilk vakanın görüldüğü Çobanisa ile birlikte stratejik öneme sahip 12 mahalle daha karantina çemberine dahil edildi. Bu kapsamda; Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve ilçe merkezi mahallelerinde ikinci bir emre kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliği tamamen durduruldu.

Karantina kararı sığır, koyun ve keçi cinsi tüm hayvanları kapsıyor

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak bölgedeki yetiştiricileri ve hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşları uyardı. Açıklamada, karantina kararının sığır, koyun ve keçi cinsi tüm hayvanları kapsadığı ve yasağın titizlikle uygulanacağı vurgulandı.

Yetkililer, alınan bu idari tedbire riayet etmeyen, karantina bölgesine hayvan sokmaya veya bölgeden hayvan çıkarmaya teşebbüs eden kişiler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca yasal işlem başlatılacağının altını çizdi. Bu kararın, hem ilçe hem de bölge hayvancılığının sağlığını korumak adına kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Ekiplerin sahadaki denetim ve hastalıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.