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Aydın'da korkutan orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Haber Merkezi
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Aydın'da korkutan orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Madran Dağı bölgesinde Saat 15.20 sularında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Müdahale çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

 

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