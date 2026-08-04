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Aydın'da orman yangını: 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerinde bulunan Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan orman yangınıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
ANKA
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Aydın'da orman yangını: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurumların ekipleri hava ve kara unsurlarıyla yoğun müdahalede bulundu.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu 2 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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