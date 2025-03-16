  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aydın'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Aydın'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN'e soruşturma başlatıldıNetflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve GAİN'e soruşturma başlatıldıEkonomi

 

Gazze’de can kaybı 48 bin 572’ye yükseldiGazze’de can kaybı 48 bin 572’ye yükseldiDünya

 

Gündem
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marmara Üniversitesi, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in öldürülmesini protesto eden öğrencilere kınama cezası verdi
Marmara Üniversitesi’nden öğrencilere İkbal ve Ayşenur cezası
Jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye! (Canlı yayın)
Jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye! (Canlı yayın)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Tuncer Bakırhan: Öcalan’a Nevruz’dan önce rahat müzakere yapma zemini imkanı verilsin
Tuncer Bakırhan: Öcalan’a Nevruz’dan önce rahat müzakere yapma zemini imkanı verilsin
Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı
Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı