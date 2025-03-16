Aydın'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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