  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aydın’da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Aydın’da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgede

Aydın’ın Bozdoğan ve Karacasu ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın’da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi! Görüşmelere başlandıFenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi! Görüşmelere başlandıSpor

 

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldiAvrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldiKüresel Ekonomi

 

Gündem
Amasya Valiliği’nden 8 eğlence mekanı hakkında kapatma kararı
Amasya Valiliği’nden 8 eğlence mekanı hakkında kapatma kararı
Emine Alangoya’dan çarpıcı iddia: Ekipler, İnan Kıraç’ı kollarını bağlayarak götürdü
Emine Alangoya’dan çarpıcı iddia: İnan Kıraç kolları bağlanarak götürüldü
FETÖ operasyonu: 36 ilde gözaltına alınan 60 asker hakkında tutuklama talebi
FETÖ operasyonu: 36 ilde gözaltına alınan 60 asker hakkında tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı
İBB soruşturmaları: Yavuz Saltık’ın ifadesi ortaya çıktı
İBB soruşturmaları: Yavuz Saltık’ın ifadesi ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İlhan Şeşen için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İlhan Şeşen için taziye mesajı