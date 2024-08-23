Aydın'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Yangın, Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangını södürme çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, orman müdürlüğüne bağlı helikopterle de havadan destek verildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.