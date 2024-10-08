  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aydın’da sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirildi
Takip Et

Aydın’da sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde başka bir ile gönderilmek üzere olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın’da sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirildi
Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışma başlatıldı.

Serçeköy Yol Kontrol noktasında başka bir ile gönderilmek üzere hazırlanan ve araç ile sevk edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi.

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 1 şüpheliye 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Yılın aile otomobilleri seçildi! İşte çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 17 arabaYılın aile otomobilleri seçildi! İşte çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 17 arabaOtomotiv
Hazine, vergi kaçıran 400 yıldız sporcuyu tespit etti!Bakanlık yüksek gelirli sporcuları mercek altına aldıEkonomi
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecek
Türkiye’de internet Kamboçya ve Burkina Faso’dan daha yavaş
Türkiye’de internet Kamboçya ve Burkina Faso’dan daha yavaş
Türkiye'de 'şüpheli kadın' ölümlerinde endişe veren artış!
Türkiye'de 'şüpheli kadın' ölümlerinde endişe veren artış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
Konya'da organize suç örgütüne darbe: 17 zanlı gözaltında
Konya'da organize suç örgütüne darbe: 17 zanlı gözaltında