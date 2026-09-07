Aydın’da şaşkına çeviren olay: Boğa çatıyı delip salonda sıkıştı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde çatıya düşen bir boğa, evin salonunda tavanın bir bölümünde sıkıştı. Tavanı delen boğa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Aydın'da evin çatısına düşen boğa, salonun delinen tavanında sıkıştı. Kırcaklı Mahallesi'nde dün (6 Eylül Pazar) saat 15.00 sıralarında, bir besi çiftliğindeki boğa kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı boğa, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü.
Boğa tavandan salona düştü
Boğa, salonun delinen tavanına sıkıştı. Çatıdaki kiremitleri kırıp, tavanı delen boğa, evde hasara neden oldu. Bir anda gürültü nedeniyle tedirgin olan evdekiler, salonda tavandan sarkan boğayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü kesip, aslı kalan boğayı bulunduğu yerinden indirdi. Boğanın durumun iyi olduğu bildirildi.