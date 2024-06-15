Aydın'da sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin bulunduğu tır devrildi
Aydın-İzmir Otoyolunda sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin bulunduğu tırın devrilesi sonucu Aydın-Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.
AA
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Uğur Tezcan'ın kullandığı 34 BIT 732 plakalı tır, Aydın gişelerini geçtikten sonra devrildi. Yaralanan tır şoförü Tezcan, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçta bulunan sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşın Aydın-Germencik istikameti gidiş-geliş trafiğine kapatıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.