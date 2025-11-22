  1. Ekonomim
Aydın’da tarım arazisinde çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana yayıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp ormanlık bölgeye ulaştı. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yangın, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Bozdoğan Belediyesi’ne ait arazöz, kepçe ve tankerler de söndürme çalışmalarına destek oluyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

