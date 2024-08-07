Aydın'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Ekipler seferber oldu

Aydın Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaşan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı. Ormanlık alana sıçrayan yangın nedeni ile ekipler seferber oldu. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, TOMA, AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, havadan 7 uçak, 8 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yerleşim yerlerini tehdit ediyor"

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde ormanlık ve zirai alanda etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerini ve hayvan damlarını suyla ıslatarak alevlere karşı önlem aldığı görüldü.

"Söke girişi trafiğe kapatılacak"

Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı, ulaşımın eski yoldan sağlanacağı öğrenildi.