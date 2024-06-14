Aydın'da yangına müdahale eden uçak suya battı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Bakan Yumaklı’dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Didim Bafa Gölü’nde kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, yangın söndürme uçağının Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.