Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aydın Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor."
🟢 #Aydın Bozdoğan’daki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
📍#İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor.