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Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Aydın’daki Bozdoğan orman yangını kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor."

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