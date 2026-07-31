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Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını ikinci gününde: 5 ev hasar gördü, 30 ev tahliye edildi (Video)

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Haber Merkezi
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Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını ikinci gününde: 5 ev hasar gördü, 30 ev tahliye edildi (Video)
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Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

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