Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını ikinci gününde: 5 ev hasar gördü, 30 ev tahliye edildi (Video)

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Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.