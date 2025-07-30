Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai yangın ormana sıçradı: Müdahale sürüyor

Türkiye, sıcak ve kurak yaz aylarının etkisiyle orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın olmak üzere artan sıcaklık ve kuraklık, yangın sezonunun Mayıs’tan Eylül’e kadar uzamasına neden oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde ise 27 Temmuz 2025’te zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gündüz saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın için mücadelemiz devam ediyor. Karadan ve havadan gece gündüz demeden yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi. Yangının kontrol altına alınması için helikopterler, uçaklar ve yer ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.