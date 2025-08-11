  1. Ekonomim
  Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 3 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

