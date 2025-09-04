  1. Ekonomim
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle iş makineleriyle yol açıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Sazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

