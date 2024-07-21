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Aydos Ormanı'nda yangın! Yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Aydos Ormanı'nda yangın! Yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
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İstanbul bulunan Aydos Ormanı'nın Pendik'te bulunan kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlerken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi endişe yaratıyor.

İşte yangından ilk görüntüler:

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