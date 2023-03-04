Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Altıntaş, “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı.

Altıntaş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken bağımsız milletvekillerinin sayısı 4'e yükseldi.

Ayhan Altıntaş kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi derecesini 1979 yılında ve Yüksek Mühendis derecesini de 1981 yılında aldı. Doktorasını Ohio State University'de 1986 yılında tamamladı.

Avustralya Milli Üniversitesinde çalıştıktan sonra 1988 yılında Yardımcı Doç. Dr.olarak İD Bilkent Üniversitesinde akademisyenliğe başladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında ise profesör oldu. Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsünde, Almanya Münih Teknik Üniversitesinde, Kanada Concordia Üniversitesinde profesör olarak bulundu. Bilkent Üniversitesinde 6 yıl Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. Bilkent bünyesinde kurulan İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezinin Direktörü olarak görev aldı. IEEE Kıdemli Üyesi, URSI (Uluslararası Radyo Bilimcileri Birliği) Fellow,Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Eğitim Kurumları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Türk Zeka Vakfı Üyesidir.

Almış olduğu ödüllerden bazıları şunlardır; Ohio State University ElectrorScience Laboratory 1986 yılı en iyi doktora tezi ödülü, 1991 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) en iyi danışman ödülü, IEEE Üçüncü Milenyum Madalyası, ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Ödülü, 1996 TÜBİTAK Araştırma Teşvik Ödülü.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Altıntaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.