Ayhan Bilgen'den yanıt geldi: Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı mı oluyor?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağı A Takımı henüz belli değil. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığa atayacağı isimlerden biri ise ise siyasetçi Ayhan Bilgen.

Eski AK Partili isimlerden olan, Gelecek Partisi Kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, Ayhan Bilgen'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Aldığum duyuma göre.."

Değirmenci, "Ayhan'a plana sadık kal demiştim. Aldığım duyuma göre Kayyumun danışmanı olacakmış. Millete sadık kalanlara selam olsun" dedi.

Millete sadık kalanlara selam olsun. https://t.co/FMa3tbFic3 — Yavuz DEĞİRMENCİ (@yavuzdegirmenci) June 2, 2026

"Henüz bir teklif gelmedi"

Konuyla ilgili Gazete Pencere'ye konuşan Ayhan Bilgen ise "Henüz bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

2019 Yerel seçimleri’nde HDP’den Kars belediye Başkanı seçilen Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2014 yılındaki Kobani eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınarak tutuklandı.

Bilgen daha sonra serbest bırakıldı. HDP’den milletvekilliği ve Kars belediye başkanlığı yapan Ayhan Bilgen 2021'de HDP'den istifa etmişti.