Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava devam etti.

Tahliye talepleri reddedildi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

İstenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öner hakkında, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca'ya ise aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Diğer sanıklardan Kopuk'a, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Serdar Sertçelik'in babası Erdoğan Sertçelik'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor.

Başsavcılıkça, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmanın ise daha önce ayrılarak başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturma da savunmasının alınamaması nedeniyle ayrılmıştı.