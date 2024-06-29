Ayhan Bora Kaplan davasında Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3'ü polis müdürü 6 emniyet görevlisi ve Sertçelik'in kaçmasına yardımcı olan 5 sivil hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

NTV'nin haberine göre Sertçelik, "hükümete komplo" kurdukları öne sürülen emniyet müdürleriyle birlikte yargılanacak ve hakkında 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede emniyet müdürleri ve polislere görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlamalarıyla, tanığı kayırma suçları, sivillere ise tanığı kayırma suçlaması yöneltildi.

Ayhan Bora Kaplan davasının eski gizli tanığı firari Serdar Sertçelik soruşturmayı yürüten emniyetçilerin kendisine hükümet aleyhine ifade vermeye zorladığını öne sürmüş, polisler açığa alınmış ve tutuklanmıştı.

Sertçelik sahte Gürcistan pasaportuyla Macaristan’da yakalanmış ve iadesi için süreç başlatılmıştı.