Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada firari sanık Serdar Sertcelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı arasında iletişimi sağlayan sivil bir şahıs gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam ediyor.