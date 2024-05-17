Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan polis müdürleri ile ilgili MASAK raporu istenmiş

Tutuklu organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında evlerinde arama yapılarak gözaltına alınan polis müdürlerinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyle ilgili süreç devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada gözaltındaki 7 şüphelinin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Savcılığın şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun temin edildiğini de duyurduğu açıklaması şöyle: "Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K. G. Ö. 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."