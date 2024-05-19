Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kritik gelişme: 7 şüpheliye tutuklama istemi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alındı.

7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diğer taraftan 1 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.