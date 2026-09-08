Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis rüşvet davasında beraat etti

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Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçlarından yargılnana dört polis hakkında beraat kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı A.A., eski Asayiş Şube Müdürü O.Ö., Başkomiser E.K. ve polis memuru S.C.‘nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla Temmuz 2024’te soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda Ayhan Bora Kaplan ile 4 polis hakkında 'Rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Savcıdan beraat talebi

Sanıkların Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar S.C., E.K., A.A. ve O.Ö. ile suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirterek, tüm sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti. Sanıklar, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayhan Bora Kaplan ve diğer 4 sanığın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verdi.