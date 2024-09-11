Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu’ya tehdit: Anneni öldürürüm

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Bora Kaplan, Barış Kurt, Adnan Kaplan, Fethi Koyuncu, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ile diğer sanıklar ve avukatlar yer aldı.

Mahkeme başkanı, geçen duruşma 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak, soruşturma evresinde görevli olan emniyet personeli hakkında devam eden dava dosyasına ilişkin iddianamenin ve duruşma zabıtlarının mahkemeye geldiğini belirtti. Ayrıca Ayhan Bora Kaplan’ın sanık Fethi Koyuncu’yu pazartesi günü nezarethanede ‘Anneni öldürürüm’ diyerek tehdit ettiğine ilişkin jandarma tarafından tutanak tutulduğunu, bunun da dava dosyasına eklendiğini aktardı. Ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan eski AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Barış Kurt önceki savunmalarını tekrarlarken, müşteki Erkan Doğan’ı kaçırtıp dişlerini söktürdüğü iddiasına ilişkin, “Gerçek dışıdır. Erkan Doğan yalan söylüyor. Ben size hiç yalan konuşmadım” dedi. Barış Kurt, Erkan Doğan’ın kaçırıldığını iddia ettiği tarihte tutulan tutanaklarda imzası olan polislerin 2023’te savcıya verdiği ifadelerin geçmişteki tutanaklardan farklı olduğunu ancak mahkemede tanık olarak dinlendiklerinde doğruları söylediklerini, bu çelişkiye ise soruşturmayı yürüten polislerin yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu polislerin, müdürlerin, komiserlerin insafı yok. Çok beddua ettim. Benim hayatımı bitirdiler. Eğer o polisler tutuklanmasaydı, bunlar bizi diri diri gömeceklerdi. O polisler savcının huzurundaki bu ifadeleri nasıl imzaladılar, bunu sormayacak mıyız. Beni bırakmanız lazım. Vallahi ben boşuna yatıyorum.”

Sanık beyanının ardından duruşmaya 1 saat öğlen arası verildi. Verilen aranın ardından söz verilen tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçu ben işlemedim. Benim buraya girmeme neden olan şey bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca adlı adam dizleriyle üzerime çökerek, ‘Anlat lan’ dedi. Eziyet ederek ifade aldılar. Ben evime davet ettim, adam da intihar etmiş. Evde Semih Arslan esaret altında diyorlar, evin her yerinde Semih’in parmak izi var. Esaret altında olan birisinin parmak izinin mutfakta ne işi var? Ben tahliyemi talep ediyorum.”

Tutuklu sanık Hasancan Saraçoğlu da mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Sanık savunmalarının ardından duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi.