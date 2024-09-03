Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan polisler için tahliye kararı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla "gizli tanık" soruşturması kapsamında 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik duruşmada yer aldı.

Mahkeme hakimi, dosyaya gelen evrakı okumasının ardından bu celsede tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık olarak dinlenen bilgi teknoloji görevlisi tanık O.Y., “Müdürümüz Kerem Gökay Öner Şube müdürümüzdü. Şubeye geldiği günden şube giriş çıkış kamera görüntülerini almamı istedi. Bende emiri yerine getirdim. Bununla ilgili başka bir emir almadım. Görüntüleri kimseyle paylaşmadım. Burada sanık olan kişilerden hiçbiri benimle diyaloga geçmedi” ifadelerini kullandı. Organize şubede polis memuru olarak görev alan tanık Ç.K., “Olay günün operasyon vardı. Operasyona gittik şubeye geldik. Yarım saat geçtikten sonra Etlik Şehir Hastanesine acil bölümüne gittik. Kağıt aldık geldik. Ben olayların detayını sonradan öğrendim. Serdar Sertçelik'i hiç görmedim” dedi.

Hakim, ifadelerin ardından tanıklara yemin ettirdi.

“30 yıllık meslek hayatımı böyle bir iftiraya yem etmem”

Ardından hakim tutuklu sanık Murat Çelik'e söz verdi. Çelik, “Buradakilerin hepsi benim personelim. İddianameye bakınca konuşmaları gördüm. Kesinlikle suçsuzum, geçmişte de FETÖ'nün iftiralarına maruz kaldım. Hepsinden alnımın akıyla çıktım. 30 yıllık meslek hayatımı böyle bir iftiraya yem etmem. Beraatimi talep ediyorum” beyanında bulundu.

“Biz hiçbir şekilde Serdar Sertçelik'i zorlamadık”

Söz verilen sanık Şevket Demircan, “Suçlamaları kabul etmiyorum. İddiaların hepsi soyut iddialardır. Biz devletimizin ekmeğini yedik devletimizin yanında olduk. Ben şehit çocuğuyum. Şimdi geldiğimiz noktada üzerimize atılı suçlamalar var. Biz hiçbir şekilde Serdar Sertçelik'i zorlamadık, şunu anlat bunu anlat diye. Hiçbir şekilde adli mercilerden dışarı çıkmadık” ifadelerine yer verdi.

Söz alan Ufuk Gültekin şu beyanlarda bulundu:

“Suçluyu kayırma gibi adi bir suçtan tutukluyum. Savcımız rapor için hastaneye göndermiş. Şahıs için doktor 10 gün boyunca ayağa kalkamaz demiş. Ben raporu gönderdim. Müzekkereyle yapılan işlemlerden dolayı 4 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”

Tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner, “Ben Bora Kaplan soruşturmasında 41 kişiyi gözaltı yaptım. şu an yargılanıyorlar. Onları yakalamışken Serdar'ın kaçmasına neden yardımcı olayım.” dedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklarda mahkemeden beraatlerini talep etti.

Söz alan Cumhuriyet savcısı sanıkların mevcut hallerinin devam edilmesine yönelik mütalaasını açıkladı.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanık Serdar Sertçelik'in Macaristan'daki tutukluluk halinin devam etmesinden dolayısıyla tutuklu 7 sanığın adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 29 Ocak'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sivil sanıklardan Kopuk hakkında, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.