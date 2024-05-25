Ayhan Bora Kaplan'ın lüks evi 41 milyon TL'ye satışta

Politikyol’dan Altan Sancar’ın haberine göre uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet ve birçok suçtan yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara’da oturduğu lüks daire geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinde satışa çıkarıldı. 12 Mayıs 2024 tarihinde verilen ilana göre ultralux tripleks daire, brüt 750 metrekareden oluşuyor.

T24 internet sitesinde yer alan haberdeki kayıtlara göre Kaplan ailesinin 2022 yılında tescil ettirdiği söz konusu daire, Ankara’nın en lüks bölgelerinden birinde bulunuyor. Dairenin Türk hamamı ve saunanın yanı sıra beş banyosunun olduğu da ilan bilgisinde yer alırken dairenin oda sayısının da 7+2 olduğu görülüyor

41 milyon TL isteniyor

Daire istenen fiyat ise 41 milyon Türk lirası olarak belirlenmiş durumda.

Tripleks dairenin özellikleri

Kaplan’ın satışa çıkartılan dairesinin özellikleri şöyle sıralanıyor:

"En büyük tip tripleks dairelerinden biri olan dairemizde bütün ankastreler Gaggenau markadır, ankastrelere çift kapılı sanayi tipi buzdolabı, bulaşık makinası, davlumbaz , mikrodalga fırın, kahve makinası dahildir. Tüm evde VRF klima sistemleri ve ses sistemi vardır. Ek olarak otomatik perdeler, gömme dolaplar, özel olarak tasarlanmış giyinme odası, Türk hamamı, jakuzi, sauna da dahildir. Ayrıca bu dairenin kapalı garaj alanının içinde kendisine ait hobi odası seklinde de kullanılabilecek özel kapalı bir garajı da vardır."