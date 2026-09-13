Kayıp bebek satıldı mı? Anne ve baba gözaltına alındı

Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi.

Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine annesi Elif Balıkçı ve babası Y.B. ile 4 kişi gözaltına alındı.

Anneden itiraf geldi

Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşamı kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti. Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere para karşılığı verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği, adliyeye sevk işlemlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"10 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında, Divriği ilçemize bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir vatandaşımız, yanında uyumakta olan 11 aylık bebeğinin kaybolduğunu beyan ederek güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmuştur. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal, jandarma komando ve asayiş timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve vatandaşlarımızın da katılımıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürülmüştür. Güvenlik güçlerimizce yürütülen tahkikat kapsamındaki incelemelerde aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.