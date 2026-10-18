Belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğdu, "İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım" diye yazdı.

Erdoğdu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim,

Yeni Parti'ye katılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım.

Aldığım bu kararın bedeli olarak haksız ve hukuksuz tutukluluk süremin uzamasını ya da yeni iftiralarla yeni tutuklama yapılmasını göze alıyorum. Bu mücadelede haksız şekilde tutuklanarak Türkiye'nin dört bir yanında cezaevlerine kapatılan tüm yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Mevcut yönetimin siyasi ömrünü tamamladığını, Yeni Parti'nin seçimleri açık ara kazanacağını öngörüyorum. Ancak ben bu mücadeleye kazanma garantisiyle veya bir beklentiyle girmiyorum. Başka türlü hayatımın bir anlamı olmayacağı için giriyorum.

Tüm vatanseverleri bu büyük mücadelenin parçası olmak üzere ateşe uçan kelebekler gibi, ateşi söndürmek için ağzında su taşıyan karıncalar gibi Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyorum.

Yeni Partimizin il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinden tüm çalışma arkadaşlarını öz kardeşi gibi sevip güvenmelerini, asla ayrımcılık yapmamalarını, seçmen tabanımızı genişletmek için samimiyetle çalışmalarını hücrede tutuklu bir yol arkadaşları olarak rica ediyorum.

Bundan sonra bizim tabanımız MİLLETİMİZDİR. Samimiyet, tevazu, cesaret ve çalışkanlık içinde, bu yalnız ve yaralı MİLLETİMİZE sarılmalarını rica ediyorum.

Can yoldaşım ve Sayın Genel Başkanım Özgür Özel’e ve tüm yöneticilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Aziz Milletimizin, milli irademizi korumak amacıyla verdiğimiz bu büyük mücadelede, her yerde Genel Başkanımızın yanında olmasını ve Kuvayi Milliye disiplini ve cesaretiyle hareket etmesini tüm yüreğimle rica ediyorum.

Saygı ve selamlarımla.

Aykut Erdoğdu

SİLİVRİ

9 No'lu CİK"