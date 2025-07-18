Ayla, Müslüm, Çiçero... Gişe rekortmeni filmler icradan satışa çıkarıldı

Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla", Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm", "Türk İşi Dondurma" ve "Çiçero" gibi son yılların en çok ses getiren filmleri icralık oldu.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği gişe rekortmeni filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.

Türkiye’nin Oscar adayı olan "Ayla"nın yüzde 100 telif hakkı satış listesine girerken, 6.5 milyon izleyiciyle rekor kıran ‘Müslüm’ filminin ise yüzde 50 hissesi satışa çıkarıldı.

Neşet Ertaş filmi nedeniyle icralık oldu

Son yıllarda birçok filmi nedeniyle davalık olan Mustafa Uslu'nun mahkeme kararıyla vizyona girmeden durdurulan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi nedeniyle zor günler yaşadığı biliniyor.

Yapımcı, sanatçının çocuklarının açtığı dava sonucunda alınan durdurma kararı nedeniyle 4.5 milyon dolar zarara uğradığını ve icralık olduğunu açıklamıştı.