Aylar sonra ilk ziyaret: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl ikinci kez bir araya geldi. İlk görüşme, 9 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmiş ve yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

Fotoğraf: 9 Ocak 2025

Erdoğan’ın 30 Ağustos’ta yaptığı “İç cephemizi sağlam tutalım” çağrısının ardından, Bahçeli TBMM’de yaptığı tarihi İmralı çıkışıyla yeni bir süreci başlatmıştı.

117 gün sonra gerçekleşen buluşma

Dün gerçekleşen buluşma, Bahçeli’nin 4 Şubat’ta geçirdiği kalp operasyonunun ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu. 117 gün sonra gerçekleşen bu buluşmanın ana gündeminde; "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar, terör örgütü PKK’nın olası fesih süreci ile Suriye ve Irak’ta süren terörle mücadele operasyonları yer aldı.

Görüşme 35 dakika sürdü

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Türkiye gazetesinin aktardığına göre, dış politikada Türkiye’nin duruşu, ABD ile ilişkilerin geleceği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki güncel gelişmeler ve yeni anayasa çalışmaları da ele alındı.

Bahçeli’nin daha önce gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesine yönelik anayasa değişikliği önerisi, ittifakın sıcak başlıklarından biri oldu.

Ayrıca görüşmede, Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve iç siyasetteki gelişmeler de değerlendirildi.