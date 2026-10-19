Aylin Kotil neden tutuklandı, ne iş yapıyor? Aylin Kotil çocukları, kaç yaşında, nereli, kimdir?

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İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Aylin Kotil neden tutuklandı, suçu ne?

Aylin Kotil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma, şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen yüksek tutarlı para transferleri ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılması iddialarını kapsıyor.

Aylin Kotil ne iş yapıyor?

Aylin Kotil, eğitimci ve siyasetçi kimliğiyle tanınıyor. 1996 yılında Ataköy Eğitim Merkezi’ni kurarak eğitim sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Aylin Kotil kaç yaşında, nereli?

1970 yılında İstanbul’da doğan Aylin Kotil, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

Aylin Kotil’in çocukları kim?

Aylin Kotil’in Mustafa Sarıgül ile evliliğinden Ömer Sarıgül dünyaya geldi. 1993 yılında evlenen çift, 2008 yılında boşandı.

Aylin Kotil kimdir?

Aylin Kotil, 1970 yılında İstanbul’da doğan eğitimci ve eski siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu ve ABD’de siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1996 yılında Ataköy Eğitim Merkezi’ni kurarak eğitim sektöründe çalışmaya başladı; ilerleyen yıllarda köşe yazarlığı da yaptı.

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden Kotil, 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı, daha sonra CHP'den istifa etti.