Aylin Nazlıaka duyurdu: Soyadı düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, evlendikten sonra kadınların soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığını duyurdu.

CHP’nin Aile Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün saat 14.00'te görüştü.

TBMM 1. Nolu Kapıdan giriş yapan Nazlıaka, Nöbetçi Bakan Odası’nın önünde Bakan Göktaş tarafından karşılandı. Nazlıaka’ya görüşmede Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel eşlik etti. Nazlıaka, görüşmeye Bakan Göktaş’a sunmak üzere bir dosya götürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Nazlıaka evlendikten sonra kadınların soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığını duyurdu.

"Kadınların tercih hakkıdır"

Nazlıaka şunları kaydetti:

“Bizim gene çok üzerinde durduğumu bir konumuz var. 9. Yargı Paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran, soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı şeçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın erkek eşitliği hakkıdır, bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır.

Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketinden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim. Ve özellikle bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, bu yönde mücadele eden erkeklere, başta Özgür Özel olmak üzere partimize teşekkür ederim.”