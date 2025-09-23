AYM, 1 Ekim’den itibaren elektronik başvuruya geçecek

Maruf Buzcugil / ANKARA

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun 13 yıldönümü sempozyumunda konuşan Özkaya, AYM’nin, bireysel başvuru yoluyla önüne gelen uyuşmazlıklarda, anayasal haklara ilişkin olarak yargı mercilerinde ortaya çıkan yorum farklılıklarını giderdiğini ve ortak bir içtihat oluşturma işlevini üstlendiğini söyledi.

Bireysel başvuru verileri

Özkaya’nın verdiği bilgiye göre AYM’ye 13 yılda yapılan 686 bin 484 bireysel başvurunun 573 bin 180’ni sonuçlandırıldı ve 80 bin olayında ihlal kararı verdi.

Mahkeme 2024 yılında ise yapılan 70.000 başvurunun yaklaşık 67 binini sonuçlandırdı ve 5 bin 551 kişinin haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

1 Ekim’den itibaren UYAP’tan elektronik başvuru mümkün

AYM’nin dijitalleşme alanında da önemli yol aldığını belirten başkan Özkaya, 1 Ekim tarihinden itibaren bireylerin 1 Ekimden itibaren UYAP ortamından bireysel başvuru yapabileceklerini müjdeledi.

Özkaya, şunları söyledi:

“1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hâle geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yeniliğin, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendireceğine ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkânlarıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayacağına inanıyoruz.”