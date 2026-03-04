AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu

Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mali denetim sonuçlarını Resmî Gazete’de yayımladı. Yüksek Mahkeme, 14 partinin gelir-gider tablolarının Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğunu onaylarken, 5 parti için uyumsuzluk tespit ederek bu partiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunulan 5 siyasi parti şöyle

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre suç duyurusunda bulunulan 5 siyasi parti şöyle: Türk Birliği Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Ulusal Parti ve Ayyıldız Partisi.

Diğer yandan Türk Birliği Partisi’ne yönelik hem 2023 hem de 2024 yılı için suç duyurusu yapıldı.

Mahkemenin kararlarında inceleme ve araştırmanın engellendiği, siyasi partilerin yeterli sunmadığı bildirildi. Kararlarda bu 5 parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına hükmedildiği aktarıldı.