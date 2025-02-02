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AYM Başkanı Özkaya, AİHM adli yıl açılış programına katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) adli yıl açılışına katıldı.

AA
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AYM Başkanı Özkaya, AİHM adli yıl açılış programına katıldı
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AYM'den yapılan açıklamaya göre, AİHM'in adli yılı, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen programla açıldı.

Programa, Özkaya'nın yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı da katıldı.

Açılış programında AİHM Başkanı Marko Bosnjak ile bir araya gelen Özkaya, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile de görüştü.

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