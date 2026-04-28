AYM Başkanı Özkaya: AYM iş yoğunluğunu yapay zeka ile azaltacak

Maruf Buzcugil/ANKARA

AYM’nin 64.kuruluş yıldönümü ve mahkeme üyeliğine seçilen Şaban Kazdal’ın ant içme töreninde konuşan Başkan Özkaya, Kur’an-ı Kerim’den alıntılarla adalet kavramı üzerinde durdu. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek, , İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yüksek yargı organlarının başkanlarının aralarında bulunduğu üst düzey davetliler katıldı.

Mutlak güç ve adalet

AYM üyeliğinin yalnızca hukuki bilgi ve tecrübeyle icra edilecek bir görev olmadığını vurgulayan AYM Başkanı Özkaya, konuşmasında kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’den alıntılar yaparak adalet kavramı üzerinde durdu. Özkzaya, adaletten uzaklaşan Firavun, Nemrud ve Karun gibi güç sahiplerinin "helak" olduklarını anımsatarak, “Kanaatimce güç, adaletli olursa hangi inançtan olursa olsun her şeyi başarır ancak acımazsızca giderse ne kadar büyük olursa olsun, nihayetinde hasmı karınca da olsa yenilir. Yani ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun haksız oldu mu, adil olmadı mı hepsi elinden çıkar. ” ifadelerini kullandı. Özkaya, “Salt güç politikasıyla, bencil çıkarlarla kalıcı güvenlik ve barış sağlanamaz. Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet ne kadar güçlü olursa olsun uzun ömürlü ve kalıcı olamaz” mesajını verdi.

AYM’ye bireysel başvuru 700 bini aştı

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabul edildiği tarihten bu yana Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sayısının 700 bini geçtiğini belirterek, bu süreçte karşılaşılan en önemli zorluklardan birinin, her yıl artan başvuru sayısının oluşturduğu yoğunluk olduğunu ifade etti. 2025 yılında 71 bin 175 başvurunun sonuçlandırıldığını belirten Özkaya, geçen yıl başvuruları karşılama oranının yüzde 111 olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

AYM iş yoğunluğunu yapay zeka ile azaltacak

Özkaya, mahkemenin iş yoğunluğunu azaltmak için yapay zekadan yararlanacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Mahkememiz, artan iş yüküne rağmen başvuruların etkin ve makul sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla çeşitli tedbirler almaya devam etmektedir. Bu kapsamda yargı süreçlerinde teknolojinin daha etkin kullanımı, yapay zeka destekli analiz imkanlarının geliştirilmesi, dijital başvuru sistemlerinin güçlendirilmesi ve başvuruların daha hızlı işlenmesine yönelik uygulamalara ağırlık verilmiştir. Ayrıca yapay zekanın yargı alanında kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 2026 Eylül ayı itibarıyla bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi aşamasında yapay zekayı devreye almayı hedefliyoruz.”

Özkaya'nın konuşmasının ardından AYM üyeliğine seçilen Şaban Kazdal için ant içme töreni düzenlendi. Şaban Kazdal’a kisvesi, Özkaya tarafından giydirildi.