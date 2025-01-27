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AYM Başkanı Özkaya: OHAL tecrübesi hakkında Mısır'da bilgi vereceğiz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Mısır'daki 8. Afrika Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeleri ve Anayasal Konseyler Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'nin OHAL tecrübesi hakkında bilgi verecek.

Haber Merkezi
AA
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AYM Başkanı Özkaya: OHAL tecrübesi hakkında Mısır'da bilgi vereceğiz
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 8. Afrika Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeleri ve Anayasal Konseyler Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mısır Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından organize edilen toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Özkaya, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Mısır Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." dedi.

"OHAL tecrübesi hakkında bilgi vereceğiz"

Özkaya, "Biz de bu organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek sempozyumun bir oturumunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin OHAL tecrübesi hakkında bilgi vereceğiz. Bu kapsamda Türkiye’de son dönmede OHAL çerçevesinde yaşanan olaylar ve gelişen hukuksal sorunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin yaklaşımını verdiği kararlardan örneklerle aktarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özkaya, toplantının verimli geçmesini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Afrika ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Irak'ın gözlemci olarak katılacağı toplantı, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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