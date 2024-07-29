AYM Başkanı'nın torunu ikinci kattan düştü! Durumu ciddiyetini koruyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2. kattan düşerek yaralandı.
Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö. (4), dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. 2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı.
Durumu ciddiyetini koruyor
Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.