AYM, CMK’nın “bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma” hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin bazı hükümlerini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir kaçakçılık davasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Dijital arama yetkisine ilişkin bazı düzenlemeler iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek CMK’nın 134. maddesinde yer alan bazı düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

İptal edilen hükümler arasında, bir suç dolayısıyla yürütülen soruşturmada “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı” ve “başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması” halinde, hakim kararıyla şüphelinin kullandığı bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına ilişkin bölüm yer aldı.

AYM, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan el koymaya ilişkin düzenlemeyi de Anayasa’ya aykırı buldu.

AYM'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Söz konusu düzenleme bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifre çözülemediği ya da gizlenmiş bilgilere ulaşılamadığı durumlarda, çözüm yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilmesini öngörüyordu.

Yüksek Mahkeme, bu bölümlerin iptaline karar verirken, maddenin kalan kısmının da 6216 sayılı Kanun gereğince iptal edilmesine hükmetti. AYM'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.