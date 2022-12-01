AYM, izni alınmadan konuşması kaydedilen kişiyi haklı buldu

ANKARA (EKONOMİ) - Anayasa Mahkemesi (AYM), borç ilişkisiyle ilgili aleni olmayan bir konuşması kaydedilerek, ses kaydının bir soruşturmaya konu edilmesi konusunda başvuruda bulunan kişiyi haklı buldu.

2018 yılında yaptığı bir konuşmanın izni olmadan kayda alınıp, bu kaydın ceza soruşturmasına konu edilen Alper Eraslan, izinsiz ses kaydını alan kişi hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. Konuyu inceleyen ilgili Başsavcılık özel hayatın ihlal edilmediğine karar verdi. Eraslan’ın bu işleme itirazına yönelik başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, aleni olmayacak şekilde yapılan konuşmaların kişinin özel hayatına dair olduğu, ses kaydının başvurucuya ait olup olmadığının incelenmediği gibi gerekçelerle başvuruyu kabul etti.