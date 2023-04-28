AYM, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasının önünü açtı

ANKARA (EKONOMİ) - İstanbul 8. Adliye Mahkemesi başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) kadının kocasının soyadını alması ve yazılı başvuruyla bunun önünde evlenmeden önceki soyadını kullanabileceğine yönelik 187’nci maddesinin ilgili hükümlerini iptal etti.

İptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihiyle birlikte evlenen kadınlar, sadece evlenmeden önceki soyadını kullanma imkanına kavuşmuş olacak.

Kararın gerekçe bölümünde, evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra tek başına kullanılması bağlamında, kadın ve erkek arasında farklı muamelenin, nesnel ve makul bir temele dayanmadığı için Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifadeleri yer aldı.