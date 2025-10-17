AYM kararı sonrası Tayfun Kahraman'ın tahliyesi istendi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Davası kapsamında tutuklanan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman’ın “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği”ne dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme verdiği kararda, yargılamada “Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmederken “Gezi olaylarındaki şiddet eylemleriyle Tayfun Kahraman’ın eylemleri arasında illiyet bağı kurulamadığı sürece olaylardan Kahraman’ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına” işaret etti.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre AYM, kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verirken Kahraman’ın tahliyesi talebiyle dilekçe verildiği öğrenildi.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, “Tayfun Kahraman’ın uzun tutukluluk hali, sağlık durumu ve esasla kararlara ilişkin de bir an önce tahliyesi yapılması gerekiyor” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında “Kahraman’ın herhangi bir şiddet eylemine sebebiyet verdiğine dair illiyet bağı kurulamadığı”nın belirtildiğini hatırlatan Çiftçi şöyle konuştu:

“Tayfun Kahraman’ın iletişim tespitlerinde, forumlardaki ifadelerinde şiddette dair bir şey söylediğine dair tespit de yok. AYM, savunma hakkı tanımadığın delillere ilişkin mahkûmiyet veremezsin diyor. Bu nedenle Tayfun’un şiddetle ilişkin doğrudan ya da dolaylı bir eyleminin olmadığını AYM gerekçeli kararıyla da detaylı bir şekilde ortaya koydu.”