AYM: Merdan Yanardağ’ın tutuklanması hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci ve TELE1’in eski Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 2023 yılında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının, “kişi özgürlüğü ve güvenliği” hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Yanardağ, 26 Haziran 2023’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Gazeteci, TELE1’de yayınlanan bir programda Abdullah Öcalan’a dair yorumlarda bulunmuş ve bu ifadelerinin ardından “silahlı terör örgütü propagandası” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Tutuklama kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etti

Avukatlarının bireysel başvurusunu inceleyen AYM, Yanardağ’ın sözlerinin şiddet veya cebir övgüsü içermediğini belirtti. Yüksek Mahkeme, suç şüphesinin yeterince kanıtlanamadığını vurgulayarak, tutuklamanın kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Yanardağ, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü propagandası” suçundan iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış, aynı duruşmada tahliye edilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise avukatların yaptığı istinaf başvurusunu değerlendirmeye almayı bekliyor.