  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Takip Et

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptal istemini görüşecek

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 7 Mayıs Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Takip Et

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

CHP, AYM'ye başvurdu

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin, hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiğini savunmuştu.

'Yüksek Mahkeme'den karar bekleniyor 

Yüksek Mahkeme, esastan görüşmek üzere başvuruyu 7 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine aldı.

Belirlenen günde toplanacak AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne ya da reddine karar verebilecek.

 

Gündem
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı: ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı: ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı, bir kişi serbest
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı, bir kişi serbest
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisin üzerine otobüs sürenlerden bir şey beklenmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisin üzerine otobüs sürenlerden bir şey beklenmez
EGM, CHP otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, CHP otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Gazeteci Enver Aysever’in sözlerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı
Enver Aysever’in sözlerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı