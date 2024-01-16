AYM üyelerine yeni görevlendirme

Adli ve İdari organlar arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını hakkında kesin hüküm vermek için kurulan Uyuşmazlık Mahkemesi'ne bugün başkan ve başkanvekili seçimleri yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin sitesinde yer alan duyuruda seçimlere ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçilmiştir."

Rıdvan Güleç kimdir?

12 Eylül 1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında çalıştı. 1991 yılında Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini tamamladı. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanan Sayıştay Mali Denetim Rehberinin Analitik İncelemeler Bölümünün yazımında görev aldı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştay’ı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. Yabancı ülkelerde mali denetim, performans denetimi ve Sayıştayların yargısal işlevlerine dönük konularda eğiticilik ve proje liderliği yaptı. Birçok uluslararası toplantıda Sayıştay denetimi ve yargısı üzerine tebliğler sundu.

TBMM Genel Kurulunun 25 Haziran 2009 tarihli 110’uncu Birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay’ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, 17 Mart 2015 tarihinde göreve başladı.

Kenan Yaşar kimdir?

1971 yılında Mecitözü’nde doğdu. İlkokulu Mecitözü’nde, ortaokul ve liseyi İskilip’te devlet parasız yatılı olarak okudu; 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümünden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2004-2009 yılları arasında Çorum Kent Konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde “Kamu Güvenliği ve Özgürlükler Dengesi” üzerine çalışmalar yürüttü, konferanslar verdi.

Çeşitli şiir ve öykü kitapları bulunan Yaşar, bir edebiyat dergisini de yayın hayatına kazandırdı.

1996 yılından itibaren Çorum’da serbest avukatlık yapan Yaşar, Çorum Barosunda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra Ekim 2018 ve Nisan 2021’de iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçilmiştir.

15/1/2022 tarihinde baro başkanlarının oyları ile Anayasa Mahkemesinde boşalan serbest avukatlık kontenjanı için TBMM’ye sunulacak üç isim arasında 1. sırada yer almıştır.

19 /1/2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yaşar 1/2/2022 tarihinde göreve başladı.