AYM, YENİ Parti'nin isim ve rumuzuna ilişkin talebi 29 Eylül'de görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini 29 Eylül'de görüşecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
AYM'nin 29 Eylül 2026 tarihli Genel Kurul gündemi yayımlandı. Gündeme göre Genel Kurul, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu görüşecek.